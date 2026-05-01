Animali, allo zoo di New Orleans le rarissime zebre di montagna Hartmann: ne restano solo 80 nel mondo

Per la prima volta lo zoo Audubon di New Orleans ha accolto tre zebre di montagna di Hartmann. Al mondo esistono solo 80 di queste zebre, ospitate in 20 strutture accreditate dall’Associazione degli zoo e degli acquari. La zebra di montagna di Hartmann si trova solo nelle aride montagne e negli altipiani della costa della Namibia, in alcune parti dell’Angola meridionale e del Sud Africa settentrionale. I loro zoccoli appuntiti li aiutano a scalare terreni rocciosi. Usano anche gli zoccoli per scavare nel letto dei fiumi alla ricerca di acqua se non riescono a trovarne in superficie. La zebra di montagna di Hartmann è considerata una specie a rischio di estinzione a causa della perdita di habitat dovuta all’allevamento del bestiame, alla siccità indotta dal clima e alla competizione per l’acqua. Queste sono le sottospecie più piccole di zebre, alte tra i quattro e i cinque piedi e con un peso di 450-820 libbre.