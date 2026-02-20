Pompei, morto Lince: era il gatto ‘decano’ degli Scavi

A Pompei è morto Lince, il gatto più famoso degli scavi. “Il nostro decano ci ha lasciati. Bello come il sole, padre di buona parte dei felini di Pompei, indomito randagio, custode del lupanare e influencer mondiale, lascia il suo ricordo nelle foto dei nostri visitatori. È stato curato fino all’ultimo, per un’insufficienza renale dovuta a cibo inadeguato, dai volontari di Archeogatti Onlus. Cogliamo l’occasione per ricordare che è severamente vietato alimentare gli animali liberi del Parco, in quanto il cibo sbagliato può essere per loro dannoso o letale ed è compito dei volontari e del personale interno. Buon viaggio Lince, il paradiso dei gatti ti aspetta”. È quanto si legge in un post sulla pagina Facebook del Parco Archeologico degli Scavi di Pompei.