Calamaro gigante, il primo filmato al mondo che ne conferma l'esistenza

Quest’anno il calamaro gigante, Mesonychoteuthis hamiltoni, è stato osservato dal vivo per la prima volta. L’animale – che può raggiungere i sette metri di lunghezza e pesare fino a 500 chili – è stato avvistato e ripreso nel suo habitat naturale, nel marzo 2025, nei mari delle South Sandwich Islands, arcipelago disabitato situato nell’Oceano Atlantico meridionale. Un sommergibile high-tech dello Schmidt Ocean Institute (ROV SuBastian) è stato capace di filmarlo negli abissi. Un’impresa colossale dato che “sono molto difficili da vedere” considerati “i loro corpi trasparenti”, ha affermato la dottoressa Kat Bolstad, una esperta consultata dal team per verificare il filmato.