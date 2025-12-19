Germania, lupi in un parco giochi dell’Alta Baviera: timore tra i residenti

Un video diventato virale in Germania mostra due giovani lupi aggirarsi vicino a un parco giochi in un villaggio dell’Alta Baviera, nel distretto di Eichstaett. Le immagini, riprese ad Altmannstein e condivise anche dal ministro bavarese della caccia Hubert Aiwanger su X, ritraggono i due animali, ha confermato una portavoce dell’Ufficio Ambientale della Baviera (LfU) di Augusta.

Il bosco di Koesching, nella valle dell’Altmuehl, è riconosciuto come territorio di lupi e continuerà ad esserlo con una “leggera modifica nella delimitazione”, hanno spiegato le autorità. Non è chiaro chi abbia girato il video. L’amministrazione distrettuale di Eichstaett ha confermato che le riprese risalgono a giovedì e provengono da Mendorf, una frazione del comune di Altmannstein.

Nei commenti sotto il video, alcuni utenti hanno espresso timore per la sicurezza dei residenti e chiesto l’abbattimento degli animali. Le autorità hanno però sottolineato che il comportamento dei giovani lupi non è insolito e il rischio per l’uomo è basso. “I lupi sono animali generalmente timidi e tendono a evitare le persone”, ha spiegato la portavoce del LfU, aggiungendo che “tuttavia, in paesaggi densamente abitati può capitare che attraversino villaggi o comunità sparse, di notte o occasionalmente anche di giorno”.

Al momento l’amministrazione distrettuale non prevede interventi specifici. “Se necessario, verranno adottate misure adeguate in accordo con l’Ufficio Ambientale dello Stato”, ha aggiunto la portavoce.