I leoni dello zoo di Londra festeggiano giocando la Giornata Mondiale del Leone

I leoni dello Zoo di Londra si divertono alla loro festa speciale in onore della Giornata Mondiale del Leone (10 agosto 2025). Tre cuccioli di 18 mesi si divertono tantissimo giocando a calcio, scherzando e persino mangiandoi festoni messi per loro. Nell’area dei leoni dello Zoo di Londra il branco si sta godendo una celebrazione speciale organizzata dallo zoo. Nel menu c’è un ingrediente speciale: tutto è stato strofinato con polvere di curry, che è un profumo che il leone adora. Lo zoo ospita una famiglia di leoni asiatici: maschio, Bhanu, femmina, Arya, e i loro tre cuccioli Mali, Syanii e Shanti, nati il 13 marzo 2024.