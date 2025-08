Home > Ambiente > Animali > Polemiche in Danimarca, lo zoo chiede di donare animali domestici come cibo per i predatori

Lo zoo di Aalborg, in Danimarca, sta chiedendo di donare piccoli animali domestici come cibo per i propri predatori. Lo zoo ha dichiarato che sta cercando di imitare la catena alimentare naturale degli animali ospitati “per il benessere degli animali e l’integrità professionale” e garantisce che gli animali domestici saranno “soppressi con delicatezza” da personale qualificato.

In un post su Facebook ha chiesto: “Se avete un animale sano che deve essere dato via per vari motivi, potete donarlo a noi”. Lo zoo indica porcellini d’India, conigli e polli come possibili donazioni. “In questo modo, nulla va sprecato e garantiamo il comportamento naturale, l’alimentazione e il benessere dei nostri predatori”, ha sottolineato lo zoo.

Poco dopo lo zoo è stato costretto a chiudere i commenti sui social, dopo aver ricevuto molti commenti negativi: “AGGIORNAMENTO: a causa del grande interesse internazionale, abbiamo scelto di chiudere la sezione commenti su questo post. Comprendiamo che il post risveglia sentimenti e interesse, ma non è necessaria una retorica odiosa e maliziosa – e vi esortiamo a preservare il buon tono. Approfondiamo e siamo lieti di rispondere alle domande nella casella di posta o via mail”.

Cosa dice esattamente lo zoo sulla donazione di animali

Sul sito dello zoo si legge che “lo Zoo di Aalborg accetta con gratitudine cavalli vivi, che vengono abbattuti e macellati come alimento per gli animali dello zoo. Il nostro fabbisogno varia nel corso dell’anno, e potrebbe esserci una lista d’attesa.

Prima di contattarci per una donazione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

È necessario fornire nome, indirizzo e numero di telefono al momento dell’iscrizione del cavallo.

Il cavallo non deve superare i 147 cm di altezza al garrese. Il cavallo deve essere in condizioni compatibili con il benessere animale per il trasporto e non deve aver ricevuto trattamenti veterinari per malattie negli ultimi 30 giorni. Il cavallo deve essere dotato di passaporto equino.

Il cavallo deve essere consegnato vivo allo Zoo di Aalborg, dove sarà abbattuto da un custode insieme a un veterinario, e successivamente macellato.

Lo Zoo di Aalborg accetta il cavallo come donazione. In qualità di proprietario, puoi beneficiare di una detrazione fiscale sul valore dell’animale, a condizione che tu fornisca il tuo numero di codice fiscale (CPR) e/o numero di partita IVA (CVR) al momento della consegna.

Il valore del cavallo è stimato in 5 corone danesi al chilo.

Se non desideri fornire il numero CPR per ottenere la detrazione, accetteremo comunque volentieri il cavallo.

Accettiamo anche galline, conigli e cavie nei giorni feriali dalle 10:00 alle 13:00, massimo quattro animali alla volta. Se desideri donare più animali contemporaneamente, ti chiediamo di contattarci per prendere un appuntamento per la consegna.

Puoi contattarci all’indirizzo: info@aalborgzoo.dk

Riceverai una risposta entro circa una settimana“.