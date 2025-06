Nel 2024 ne ha messe in salvo 1400, tra cui più di 400 cuccioli

Ogni anno migliaia di volpi rosse del Regno Unito vengono salvate dal Fox Project. Si tratta di un ente di beneficenza, fondato nel 1991, che gestisce un ospedale per animali selvatici (a Tunbridge Wells) e un servizio di ambulanza in tutto il Kent, il Surrey, il Sussex e parte del sud-est di Londra. Nel 2024 ha messo in salvo 1400 volpi, tra cui più di 400 cuccioli. Molte sono state soccorse per le strade di Londra dalle squadre di emergenza. Nella capitale inglese infatti questa specie è molto diffusa ed è ormai una presenza fissa nell’ambiente urbano.

