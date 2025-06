La polizia ha emesso un allarme di emergenza e sta monitorando la situazione

Allarme puma in Germania, vicino a Lipsia. Nei pressi del lago Geiseltal a Braunsbedra è stato immortalato in un video – diventato presto virale sui social – un grosso felino. La polizia ha emesso un allarme di emergenza e sta monitorando la situazione. La popolazione locale è stata invitata a non avvicinarsi ai boschi e ai prati della zona.

