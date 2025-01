Una mamma cagna ha lasciato sbalorditi i veterinari, portando il suo cucciolo incosciente e ipotermico nella loro clinica da sola. Questo momento, catturato dalle telecamere di sorveglianza, è diventato virale in Turchia. L’episodio a Istanbul: la cagnolina è arrivata alla porta della clinica veterinaria Alfa di Beylikduzu il 13 gennaio, con il cucciolo stretto tra i denti. Un tecnico veterinario, che inizialmente pensava che il cucciolo maschio fosse morto, lo ha portato subito all’interno.

Il veterinario Baturalp Dogan è poi intervenuto e ha rilevato un battito cardiaco debole. “Il cucciolo era gelido come il ghiaccio,” ha raccontato Dogan. Dogan ha descritto il comportamento della madre come straordinario e ha ipotizzato che forse avesse seguito i membri della comunità locale, che avevano già soccorso un altro cucciolo della sua cucciolata e lo avevano portato alla clinica. Probabilmente, pensava che la clinica fosse un luogo sicuro anche per il suo altro cucciolo.

