La versione di Miami della grazia presidenziale ai tacchini per il Giorno dei Ringraziamento si fa… Con i maiali. Protagoniste dello spettacolo di venerdì nel centro di Miami le maialine Glinda ed Elphaba, che non dovranno temere di finire sulla tavola di una famiglia cubano-americana alla vigilia di Natale. Il sindaco della contea di Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ha concesso la grazia pubblica ai due animali, proseguendo una tradizione che da sette anni rappresenta una versione sud della Florida della grazia presidenziale ai tacchini per il Giorno del Ringraziamento. I due maialini di 4 mesi, chiamati come le streghe buona e cattiva del musical ‘Wicked’, trascorreranno i loro previsti 12-15 anni in un santuario per animali a sud di Miami.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata