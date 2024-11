È stato rilasciato in mare, 20 giorni dopo essere arrivato a riva su una popolare spiaggia turistica, l’esemplare di pinguino imperatore che aveva nuotato dall’Antartide ed era arrivato per errore fino all’Australia. Il pinguino, che è stato ribattezzato Gus dagli studiosi del Dipartimento per la Biodiversità e la Conservazione dell’Australia Occidentale, si era perso probabilmente mentre cercava cibo e, seguendo una corrente oceanica più calda, sarebbe finito fuori rotta. Quando è stato scoperto, era visibilmente denutrito e disorientato. E ora, dopo aver guadagnato tre chili di peso grazie alle cure, è stato liberato nel Pacifico Meridionale.

