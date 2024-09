Ne rimangono solo 400 esemplari in tutto il mondo

Alcuni studiosi in Australia hanno avvistato un giovane vombato dal naso peloso del Nord, una specie rara e in pericolo di estinzione, nel Queensland sud occidentale. Gli scienziati dell’Australian Wildlife Conservancy sono riusciti a filmare l’animale presso il Richard Underwood Nature Refuge: ogni avvistamento di questa specie è significativo perché ne rimangono solo 400 esemplari in tutto il mondo. Il vombato dal naso peloso del Nord, uno dei mammiferi più rari d’Australia.

