I cuccioli e la loro madre stanno bene

Due nuovi cuccioli gemelli di panda stanno trascorrendo i loro primi giorni allo zoo di Berlino. Gli animali hanno trascorso i loro primi cinque giorni di vita facendo i turni per essere coccolati e per bere il latte dalla loro madre ogni ora. Nati giovedì da mamma Meng Meng, 11 anni, le autorità dello zoo hanno dichiarato oggi di essere cautamente ottimiste in questo periodo critico. La mortalità dei cuccioli di panda è infatti massima nelle prime due settimane di vita e nel primo mese, perché non hanno ancora un sistema immunitario funzionante. Senza l’aiuto umano, uno dei cuccioli probabilmente non sarebbe sopravvissuto, perché i panda giganti di solito allevano un solo cucciolo quando partoriscono due gemelli.

