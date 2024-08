Pete Smallbones, curatore degli uccelli dello zoo di Paignton: "È un fenomeno noto"

Una coppia di fenicotteri cileni dello stesso sesso, Curtis e Arthur, si è presa cura di un pulcino appena nato. I cuccioli sono il risultato di un programma di riproduzione realizzato allo zoo di Paignton, nel Regno Unito, volto a conservare la specie. “Per quanto riguarda la genitorialità omosessuale non siamo del tutto sicuri di come sia avvenuta, anche se è un fenomeno noto nei fenicotteri cileni e in altri stormi”, ha dichiarato Pete Smallbones, curatore degli uccelli del parco zoologico.

