Due mesi di quarantena per il mammifero dopo l'arrivo dalla Corea del Sud

Il panda gigante Fu Bao è apparso ai media cinesi dopo essere stato sottoposto a quarantena e ispezione sanitaria per due mesi dal suo arrivo dalla Corea del Sud. Fu Bao è uscito da una casetta in un’area più ampia del recinto e ha mangiato carote e germogli di bambù nell’area dei panda giganti della Riserva naturale nazionale di Wolong, nella provincia del Sichuan, nella Cina sudoccidentale. Tra le principali attrazioni del parco Everland, vicino a Seul, Fu Bao, nato nel luglio 2020, è stato il primo cucciolo messo al mondo da Ai Bao e Le Bao, arrivati in Corea del Sud nel 2016 nell’ambito di un programma di 15 anni.

