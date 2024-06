Uccelli e formichieri soffrono contemporaneamente di stress, disidratazione e malnutrizione

Mentre continua l’ondata di caldo in Messico, gli animali che soffrono per le temperature elevate sono stati dotati di aria condizionata. Un parco faunistico ha allestito stanze climatizzate per gufi e altri rapaci. Molti animali hanno accusato un colpo di calore e sono stati salvati dai volontari che hanno denunciato la mancanza di azioni governative. Soffrivano contemporaneamente di stress da calore, disidratazione e malnutrizione. I soccorritori hanno dovuto portarli al riparo dal caldo, dargli acqua e nutrirli.

