I due chihuahua Pepe e Nana si sono ‘uniti in matrimonio’ a Campobasso, nel corso di una cerimonia all’hotel Coriolis, struttura pet friendly, dove la padrona ha organizzato una festa tradizionale con tanto di torta nuziale per cani, prosecco per cani, confettata per cani e ghirlande di fiori bianchi come fedi. I due chihuahua vivono nella stessa casa da alcuni mesi, e sulla loro convivenza nessuno, tantomeno la proprietaria, avrebbe scommesso. Pepe ha 10 anni, Nana un anno.

“All’inizio si odiavano – racconta Gianna Spina che ha officiato il primo matrimonio fra cani alla presenza dei testimoni il barboncino Tito e la meticcia Trilly – poi è invece scoppiato l’amore e ora non riescono a essere separati”. Il matrimonio è stato celebrato il 26 aprile. Presenti all’evento gli amici della famiglia con i rispettivi animali, vestiti a festa. Gli ‘sposi’ sono stati accompagnati al tavolo dedicato, Nana con rose rosa e Pepe in frac, e hanno ‘brindato’ da due calici di prosecco per cani. Offerto un buffet specifico per gli animali, mentre gli amici umani dei festeggiati hanno allestito una bacheca con le foto dei due chihuahua da single. Agli invitati sono state offerte bomboniere tematiche, cioè sacchetti per animali.

“Può sembrare una cosa assurda a molti – racconta Gianna Spina, cinofila da quasi 30 anni e celebrante – ma è stato un evento per richiamare l’attenzione sui diritti degli animali e la necessità di tutelarli, e per offrire una occasione positiva e leggera in un periodo in cui si parla di cani come di animali che aggrediscono e uccidono”, aggiunge riferendosi alla recente vicenda del bambino di tredici mesi ucciso dai pitbull a Eboli.

“Il matrimonio di Pepe e nana – aggiunge Gianna – ha inteso accendere i riflettori sulla bellezza e il dono eccezionale che gli animali rappresentano per le nostre vite, e per incentivare alla cultura e alla sensibilizzazione dei diritti degli animali”. Le nozze fra cani di Campobasso sono state organizzate secondo lo schema tradizionale dei matrimoni, e con fotografo e reporter ufficiali a documentare l’evento.Pepe e Nana hanno perfino dormito separati, in due distinte camere, la notte precedente alla cerimonia.

