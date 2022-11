Sono peggiorate le condizioni dell'animale che si sospetta abbia un tumore al cervello

Taiwan ha accolto una coppia di esperti cinesi per aiutare un panda malato, in una rara occasione di contatto tra i due Paesi. I due veterinari sono arrivati martedì dopo che Tuan Tuan, sospettato di avere un tumore maligno al cervello, è peggiorato. Il panda gigante e la sua compagna, Yuan Yuan, sono stati donati allo zoo nel 2008, in un periodo positivo delle relazioni tra Cina e Taiwan, che si sono divise in seguito alla guerra civile del 1949.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata