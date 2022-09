Orsa F43, foto dall'archivio. Fonte: servizio fauna della Provincia di Trento

E' accaduto durante la sostituzione del radiocollare: si tratta di F43, nota perché dava molta confidenza agli uomini

Un’orsa è morta in val di Concei, a Ledro, in Trentino, durante un intervento di routine per la sostituzione del radiocollare che portava da luglio dell’anno scorso. “Dai primi accertamenti dell’equipe veterinaria è emerso che l’animale è deceduto a seguito della posizione assunta nella trappola tubo nel momento in cui l’anestetico ha fatto effetto – fa sapere l’amministrazione provinciale -. Le manovre di rianimazione si sono purtroppo rivelate inutili. Si tratta dell’orsa F43, da tempo monitorata in modo intensivo ed oggetto di ripetuti tentativi di dissuasione a causa della sua spiccata confidenza con l’uomo. La necessità di monitorare in modo intensivo soggetti problematici e di cercare di modificarne il comportamento può comportare incidenti come quello occorso, dati i rischi intrinseci in operazioni delicate, condotte spesso in contesti e condizioni ambientali non facili”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata