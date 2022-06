L'animale è stato curato venti giorni al centro faunistico del Casteler

(LaPresse) L’orso M78, investito tre settimane fa in Bassa Val di Non, è stato rimesso in libertà nei boschi locali dopo le cure durate una ventina di giorni all’interno del centro faunistico del Casteler. Per i primi due giorni l’animale è stato monitorato tramite un collare gps per controllare spostamenti e mobilità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata