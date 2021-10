La foto in cui si metteva in posa per un selfie con i ranger aveva fatto il giro del mondo

E’ morta la gorilla di montagna Ndakasi, diventata famosa in tutto il mondo per una foto in cui sembrava essersi messa in posa per un selfie con un ranger del Parco del Virunga, nella Repubblica democratica del Congo. Ne ha dato notizia il Parco sui social parlando di ‘profonda tristezza’.

La gorilla era orfana, era stata trovata abbracciata alla madre, uccisa dai bracconieri, quando era molto piccola.

It is with heartfelt sadness that Virunga announces the death of beloved orphaned mountain gorilla, Ndakasi. C’est avec une profonde tristese que Virunga annonce le décès du gorille de montagne orpheliné Ndakasi.https://t.co/GdkJbhWESz pic.twitter.com/bsCKdEq8tB — Virunga NationalPark (@gorillacd) October 5, 2021

