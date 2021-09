I pinnipedi favoriti dal miglioramento ambientale delle acque

(LaPresse) – Le foche continuano a popolare l’estuario del Tamigi, alle porte di Londra. Gli scienziati della Zoological Society of London hanno effettuato un censimento e hanno trovato 2.866 foche grigie e 797 foche comuni nelle acque del fiume, favorevoli come habitat per i mammiferi grazie ai trattamenti ambientali ricevuti negli ultimi anni.

