Eclissi solare da record nel 2027, ecco quando

L’ultima eclissi mozzafiato è stata quella del 7 settembre scorso, la cosiddetta ‘luna rossa’, ben visibile in Medio Oriente. Ma quella che è stata già ribattezzata ‘l’eclissi del secolo’ non è un’eclissi di luna, è di sole. E sta arrivando. Tra il 2026 e il 2027 l’Europa sarà protagonista di una serie di eclissi solari straordinarie. Un fenomeno raro che attirerà appassionati e turisti astronomici da ogni parte del mondo.

Eclissi solare, cos’è

Un’eclissi solare avviene quando la Luna si interpone tra la Terra e il Sole, oscurando temporaneamente la luce in alcune regioni. Questo evento avviene solo durante la ‘Luna Nuova’, quando cioè la Luna si trova appunto in una posizione tra la Terra e il Sole.

Le eclissi possono essere:

eclissi totale : la Luna copre interamente il disco solare. Ciò si verifica quando il diametro apparente della Luna è uguale o leggermente maggiore di quello del Sole, e l’allineamento è perfetto.

: la Luna copre interamente il disco solare. Ciò si verifica quando il diametro apparente della Luna è uguale o leggermente maggiore di quello del Sole, e l’allineamento è perfetto. eclissi parziale : la Luna copre solo una parte del Sole, lasciando una porzione del disco solare visibile.

: la Luna copre solo una parte del Sole, lasciando una porzione del disco solare visibile. eclissi anulare: si verifica quando la Luna, essendo più distante dalla Terra (apparendo più piccola) si posiziona tra Sole e Terra, ma non riesce a coprire completamente il Sole. Si vede quindi un anello di fuoco luminoso attorno al disco lunare.

Il calendario delle eclissi nel 2026

Nel 2026, in realtà, l’eclissi solare sarà soltanto una: quella del 12 agosto. Questa eclissi di Sole sarà osservabile anche nel nostro Paese, anche se per una ‘manciata’ di chilometri, l’Italia non sarà inclusa nella totalità perché il Sole sarà già sceso sotto la linea dell’orizzonte, e quindi tramontato. Sarà perfettamente visibile invece in Galizia e Spagna centro-settentrionale.

2 agosto 2027: perché sarà un’eclissi ‘record’

L’eclissi dei record durerà ben 6 minuti e 23 secondi. Si verificherà il prossimo 2 agosto 2027. ‘Dei record’ perché si tratta di un tempo di oscurità lunghissimo per il ventunesimo secolo, considerando che la maggior parte delle eclissi totali non ha mai superato i tre o quattro minuti. La totalità più lunga mai registrata risale al 15 giugno 743 a.C., con 7 minuti e 28 secondi di oscuramento nell’Oceano Indiano, al largo di Kenya e Somalia.

Secondo le mappe Nasa, sarà possibile osservare il fenomeno dalle coste del Marocco e della Spagna meridionale, ma anche da Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Arabia Saudita, Yemen e Somalia. In particolare, il punto di osservazione migliore sarà proprio l’Egitto.

Dove vedere l’Eclissi in ‘streaming’

Per chi non potrà raggiungere il Medio Oriente, niente paura, non mancheranno alternative. La Nasa trasmetterà in diretta streaming in alta definizione l’eclissi, e saranno disponibili anche simulazioni interattive e strumenti virtuali per seguire in tempo reale l’avanzamento dell’ombra lunare.