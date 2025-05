L'assessore all'ambiente Stefano Aguzzi a Civitanova Marche ha illustrato MARCHe2Resilience

La Regione Marche prosegue il suo cammino per attuare le misure del Piano di adattamento al cambiamento climatico, promuovendo la collaborazione con gli enti locali attraverso il coinvolgimento dei Comuni. Con il progetto europeo MARCHe2Resilience (M2R), che mira a rafforzare l’adattamento ai cambiamenti climatici del territorio, l’assessorato all’Ambiente e alla Protezione civile ha messo a disposizione risorse per organizzare eventi pubblici di sensibilizzazione alle tematiche ambientali con il coinvolgimento della cittadinanza.

Il primo evento a Civitanova Marche

Il primo evento è stato organizzato questo pomeriggio in collaborazione con il Comune di Civitanova Marche. Un incontro dal titolo “Adattamento climatico: il ruolo del volontariato in tema di early warning e monitoraggio del territorio”, che si è svolto nella Sala consiliare del Palazzo Municipale, alla presenza dell’assessore regionale all’Ambiente, Stefano Aguzzi.

“Si tratta – ha spiegato Aguzzi – di un momento di collaborazione istituzionale tra enti, finalizzato all’attuazione di politiche di adattamento ai cambiamenti climatici. È anche un’importante occasione di confronto con le associazioni di volontariato attive sul territorio, su temi di grande attualità come le emergenze climatiche, la loro gestione e il monitoraggio dei fenomeni legati al cambiamento del clima. L’intento è promuovere questo tipo di iniziative a livello locale, come stiamo facendo oggi qui a Civitanova, coinvolgendo tutti i soggetti interessati. È fondamentale, da un lato, accrescere la consapevolezza rispetto a ciò che sta accadendo sul piano ambientale, e dall’altro avviare una serie di azioni concrete per adattarci ai cambiamenti in atto. Allo stesso tempo, è necessario prevenire le situazioni di pericolo o di emergenza che, purtroppo, possono manifestarsi anche nei nostri territori”.

L’obiettivo

L’obiettivo dell’incontro è stato dunque quello di raccogliere i punti di vista della società civile e in particolare delle associazioni di volontariato del territorio ai fini dell’aggiornamento del Piano di Protezione Civile comunale, alla luce delle politiche regionale di adattamento al cambiamento climatico. I lavori sono stati aperti da Roberta Belletti, assessore alla Pianificazione urbanistica e Transizione ecologica del Comune di Civitanova Marche che ha presentato gli obiettivi e i temi al centro dell’incontro. È spettato poi all’assessore Aguzzi presentare il progetto MARCHe2Resilience (M2R), spiegandone le sinergie con il Piano regionale si adattamento al cambiamento climatico. Molto partecipata è stata la fase di confronto con il pubblico, a cui è seguiti la raccolta delle istanze dei partecipanti, curata dal Centro servizi per il volontariato Marche che ha infine provveduto, in quanto soggetto facilitatore, alla redazione e restituzione di una sintesi delle istanze.

Il prossimo evento a Urbino

Il prossimo evento è in programma a Urbino, il 15 maggio prossimo, con un incontro dedicato alla consapevolezza sociale e percezione del cambiamento climatico.

