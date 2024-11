L'obiettivo è fornire un aiuto per far fronte alle devastazioni del riscaldamento globale

I Paesi partecipanti alla Cop29 di Baku, in Azerbaigian, hanno concordato un accordo per iniettare almeno 300 miliardi di dollari all’anno nella lotta contro il cambiamento climatico, con l’obiettivo di aiutare le nazioni povere a far fronte alle devastazioni del riscaldamento globale. I 300 miliardi di dollari saranno destinati ai Paesi in via di sviluppo che hanno bisogno di denaro per liberarsi dal carbone, dal petrolio e dal gas che causano il surriscaldamento del pianeta, per adattarsi al riscaldamento futuro e per pagare i danni causati dalle condizioni climatiche estreme. La cifra non si avvicina all’importo totale di 1.300 miliardi di dollari che i Paesi in via di sviluppo chiedevano, ma è tre volte superiore all’accordo di 100 miliardi di dollari all’anno del 2009 che sta per scadere. Le delegazioni hanno detto che questo accordo va nella giusta direzione, con la speranza che in futuro arrivino altri fondi.

Cop29, i dettagli dell’accordo

“Tutti si sono impegnati a raggiungere un accordo”, ha dichiarato il capo delegazione delle Figi Biman Prasad durante la finalizzazione dell’accordo. “Non sono necessariamente contenti di tutto, ma il punto fondamentale è che tutti vogliono un buon accordo”. Quello compiuto è anche un passo fondamentale per aiutare i Paesi destinatari a creare obiettivi più ambiziosi per limitare o ridurre le emissioni di gas che causano il calore, da raggiungere all’inizio del prossimo anno. Fa parte del piano per continuare a ridurre l’inquinamento con nuovi obiettivi ogni cinque anni, che il mondo ha concordato nei colloqui delle Nazioni Unite a Parigi nel 2015. I Paesi prevedono inoltre che questo accordo invierà segnali che contribuiranno a stimolare i finanziamenti da altre fonti, come le banche multilaterali di sviluppo e le fonti private. Questo aspetto è sempre stato oggetto di discussione durante i colloqui: i Paesi ricchi non ritenevano realistico affidarsi solo a fonti di finanziamento pubbliche, ma i Paesi poveri temevano che se il denaro fosse arrivato sotto forma di prestiti invece che di sovvenzioni, sarebbero scivolati ancora più indietro nel debito con cui già lottano. “L’obiettivo di 300 miliardi di dollari non è sufficiente, ma è un importante anticipo verso un futuro più sicuro ed equo”, ha dichiarato il presidente del World Resources Institute Ani Dasgupta. “Questo accordo ci fa partire dal blocco di partenza. Ora si tratta di raccogliere molti più finanziamenti per il clima da una serie di fonti pubbliche e private, mettendo l’intero sistema finanziario al servizio delle transizioni dei Paesi in via di sviluppo”. Si tratta di una cifra superiore ai 250 miliardi di dollari previsti nella prima bozza del testo, che ha indignato molti Paesi e ha portato a un periodo di frustrazione e di stallo nelle ultime ore del vertice.

