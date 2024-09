L'evento visibile in tutto il Nord e Sud America nella notte di martedì e in Africa ed Europa mercoledì mattina

Gli appassionati di astronomia di tutto il mondo hanno rivolto lo sguardo al cielo tra martedì e mercoledì per assistere a un’eclissi lunare parziale e a una superluna, tutto in un unico evento. È stato possibile ammirare lo spettacolo in tutto il Nord America e il Sud America nella notte di martedì e in Africa ed Europa nella mattinata di mercoledì. Poiché la luna si è avvicinata alla Terra più del solito, appariva un po’ più grande. Questa eclissi lunare è la seconda e ultima dell’anno.

