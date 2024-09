L'ambientalista a Roma racconta le battaglie dei campesinos

(LaPresse) “Sono in questo paese per la lotta per l’ambiente. Parlo ai partiti e alle associazioni ambientaliste della lotta che sto portando avanti in Perù per la madre terra”. Così Maxima Acuna, l’attivista ecologista internazionale, a margine della conferenza stampa a Roma con cui Alleanza Verdi e Sinistra ha annunciato la sua partecipazione al festival della Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale in programma a Trevignano Romano dal 13 al 15 settembre. Accompagnata dai leader Angelo Bonelli (Verdi) e Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana), Acuna ha sottolineato come il suo obiettivo è quello di “difendere tutti gli ambientalisti della madre terra contro le imprese che in Perù minacciano e molestano i campesinos, gli agricoltori e le famiglie umili come la mia”. “Non voglio che la mia parola cada qui – continua l’attivista peruviana – ma voglio che le persone che mi stanno ascoltando portino in alto e diano voce a quello che sta succedendo con la mia lotta in Perù”. Infine, Acuna conclude: “Dobbiamo mantenere la speranza per tessere alleanze e proteggere una causa giusta come quella della difesa della madre terra”.

