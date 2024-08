La temperatura misurata a Colle Major a 4750 metri di altitudine

Il gran caldo che avvinghia tutta Italia arriva anche sulla cima del Monte Bianco, dove la temperatura dell’aria supera zero gradi centigradi. L’evento è stato registrato alla stazione meteo automatica posizionata al Colle Major a 4750 metri di altitudine; ed è rimasta sopra lo zero per 33 ore consecutive, dalla mezzanotte del 10 agosto alle 9 dell’11 agosto.

Il dato di temperatura è una media oraria tra due punti distinti con riferimenti a parametri standard di misurazione. Valori di temperatura così alti sono stati registrati, per periodi più limitati, anche il 5 agosto (per 5 ore consecutive), e il 18 e il 30 luglio. La persistenza di elevate temperature alle alte quote – spiega l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) della Valle d’Aosta – è “responsabile dell’intensa fusione glaciale e della veloce riduzione della copertura nivale”. Quest’anno invece – continua l’Arpa – proprio la neve accumulatasi sui ghiacciai aveva fatto “ben sperare per lo stato di salute dei ghiacciai della Valle d’Aosta”.

