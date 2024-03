Lo rivela l'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva

La spesa media a famiglia per la bolletta idrica è stata di “478 euro nel 2023”, segnando “un aumento del 4%” rispetto all’anno prima e del “17,7% negli ultimi 5 anni”. E’ quanto emerge dai dati del nuovo rapporto dedicato al servizio idrico integrato, a cura dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, diffuso in occasione della Giornata mondiale dell’acqua che si celebra il 22 marzo. Secondo l’organizzazione i “cittadini sono consapevoli ma poco informati sui propri consumi e sulle possibilità di risparmio”. La Toscana è la regione più costosa con 732 euro. Il Molise quella più economica con 226 euro. Il Trentino Alto Adige registra l’aumento più consistente, pari al 9%. E la spesa aumenta nelle province nel Lazio e in Calabria.

L’aumento del costo dell’acqua – dice Cittadinanzattiva – riguarda “oltre due terzi delle province italiane”. Rispetto all’anno precedente “l’incremento maggiore, di circa il 16%, si registra a Vibo Valentia; mentre ad Isernia la bolletta è praticamente raddoppiata rispetto al 2019. Frosinone resta in testa alla classifica delle province più care con una spesa media annuale di 867 euro, mentre Milano e Cosenza conquistano la palma dei capoluoghi più economici con 184 euro”. Inoltre ci sono “evidenti differenze di spesa anche all’interno degli stessi territori. Per esempio, nel Lazio, tra Frosinone e Rieti c’è una differenza di 475 euro. Altri esempi si possono riscontrare in Sicilia, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna e Calabria”.

Il rapporto prende in esame le tariffe per il servizio idrico integrato applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2023 in riferimento ad una famiglia tipo composta da 3 persone con un consumo annuo di 182 metri cubi. Se ci si attestasse “su un consumo di 150 metri cubi l’anno si risparmierebbero in media 101 euro, ossia quasi il 27%; e per esempio una famiglia toscana, la più tartassata a livello nazionale, potrebbe arrivare a pagare 183 euro in meno, ed anche una famiglia molisana avrebbe un risparmio di 42 euro”. Una famiglia di tre persone, con soglia Isee fino a 9.530 euro e che ha accesso al bonus sociale idrico, secondo le rilevazioni “risparmia annualmente circa 104 euro, ossia il 22% o il 27% in meno a seconda che abbia un consumo annuo di 182 metri cubi o di 150 metri cubi”.

