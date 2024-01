L'esperto commenta il Piano di adattamento ai cambiamenti climatici pubblicato dal governo

(LaPresse) “Questo piano non è ancora sufficiente. È un primo passo che però non individua le azioni necessarie per contrastare il cambiamento climatico”. Così Marco Antonelli, uno degli esperti di conservazione del Wwf Italia, in merito al PNACC, il Piano di adattamento ai cambiamenti climatici recentemente pubblicato dal governo. Antonelli sposta poi il focus su un altro grande tema, quello della restoration ambientale. Su questo tema indica quindi gli obiettivi per il 2024: “Il WWF, con i suoi progetti, cerca da un lato di contrastare il cambiamento climatico – soprattutto a livello politico – e dall’altro di proteggere la biodiversità”.

