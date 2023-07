Ad annunciaro è l'Organizzazione Metereologica internazionale (Wmo), si è sviluppato nel Pacifico tropicale

Le condizioni di El Niño si sono sviluppate nel Pacifico tropicale per la prima volta in sette anni, ponendo le basi per un probabile aumento delle temperature globali e condizioni meteorologiche e climatiche dirompenti. Ad annunciarlo è l’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo). Il fenomeno atmosferico di riscaldamento del Pacifico tropicale centrale e orientale, noto con il nome di El Niño, rischia di far registrare in vari Paesi del mondo un caldo record. Secondo gli studi del Wmo, esiste una probabilità del 98% che almeno uno dei prossimi cinque anni, e il quinquennio nel suo insieme, sarà il più caldo mai registrato, battendo il record ambientato nel 2016 quando ci fu un El Niño eccezionalmente forte.

“L’inizio di El Niño aumenterà notevolmente la probabilità di battere i record di temperatura e innescare un calore più estremo in molte parti del mondo e nell’oceano“, ha affermato il segretario generale del Wmo, il Prof. Petteri Taalas. “La dichiarazione di El Niño da parte del Wmo è il segnale ai governi di tutto il mondo di mobilitare i preparativi per limitare gli impatti sulla nostra salute , sui nostri ecosistemi e sulle nostre economie”, ha aggiunto Taalas, “gli allarmi precoci e l’azione preventiva di eventi meteorologici estremi associati a questo importante fenomeno climatico sono fondamentali per salvare vite umane e mezzi di sussistenza”.

El Niño si verifica in media ogni due o sette anni e gli episodi durano in genere da nove a 12 mesi. È un modello climatico naturale associato al riscaldamento delle temperature superficiali dell’oceano nell’Oceano Pacifico tropicale centrale e orientale. Ma si svolge nel contesto di un clima mutato dalle attività umane.

