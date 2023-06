La data stabilita dall'Onu l'8 giugno 1992

L’8 giugno viene celebrato il World Oceans Day, la Giornata degli Oceani, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, al fine di promuovere attività e progetti di sensibilizzazione sulle principali funzioni vitali degli oceani minacciate dall’inquinamento, i cambiamenti climatici, la pesca non regolamentata e distruttiva, l’acidificazione delle acque e le trivellazioni petrolifere. Lo riporta il sito Unesco. Quest’anno il tema delle celebrazioni internazionali è intitolato: “Oceani sani, pianeta sano”.

La Giornata degli Oceani è stata dichiarata per la prima volta l’8 giugno 1992 a Rio de Janeiro, in occasione del Global Forum, un evento parallelo alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo (UNCED) che ha offerto alle organizzazioni non governative (ONG) e alla società civile l’opportunità di esprimere il proprio punto di vista sulle questioni ambientali. La Dichiarazione è stata ispirata da un evento organizzato in quel giorno dall’Oceans Institute of Canada e sostenuto dal governo canadese: “GIORNATA DEGLI OCEANI AL FORUM GLOBALE – IL PIANETA BLU”.

L’Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) dell’Unesco ha raccolto tutte le iniziative mondiali dedicate alla giornata internazionale degli oceani sul sito:http://www.unesco.org/new/en/oceans-day.

