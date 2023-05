Interrotta a Roma la circolazione sull'autostrada A90 verso Fiumicino

Alcuni attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato l’autostrada A90 in direzione Fiumicino aeroporto per chiedere al governo di interrompere i sussidi pubblici ai combustibili fossili, a partire dal comparto aereo, e affrontare il collasso climatico. I manifestanti hanno creato numerosi disagi alla circolazione. Alcuni di loro avrebbero cercato di discutere con gli automobilisti della gravità della situazione climatica corrente e dell’inaccettabilità dell’inazione della politica per contenerne i danni fino a quando sono intervenute le Forze dell’ordine, che hanno portato via i presenti.

