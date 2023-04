L'acqua diventa nera nella fontana in piazza di Spagna

Un nuovo blitz degli attivisti per il clima di Ultima Generazione: nel mirino la fontana della Barcaccia, in piazza di Spagna, riempita di acqua sporcata con carbone vegetale, in un primo momento scambiata per vernice nera lavabile. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale. Gli attivisti reggevano alcuni striscioni con la scritta ‘Non paghiamo il fossile’. In passato, i monumenti della capitale sono stati oggetto di altri blitz. Nel gennaio del 2008, una cascata di 500mila palline di plastica colorate, invase la Scalinata Trinità dei Monti. Nell’ottobre del 2007, invece, toccò alla Fontana di Trevi, che fu riempita di vernice rossa. In nessuno dei due casi, vi sono stati danni ai monumenti.

