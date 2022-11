Sedici manifestanti hanno esposto lunghi striscioni 'no gas no carbone'

Nuova protesta degli attivisti di Ultima Generazione che mercoledì mattina poco dopo le 8 hanno bloccato il Grande Raccordo Anulare, altezza Eni Selva Candida. Avvicinatisi a piedi all’autostrada, hanno poi fatto ingresso nelle carreggiate reggendo alcuni striscioni: “NO GAS NO CARBONE”. Una volta seduti sull’asfalto, davanti a loro si è velocemente formata una lunga coda di vetture. Tensioni con gli automobilisti che hanno cercato di forzare il cordone per passare.

