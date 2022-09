Il capoluogo ligura sarà capitale mondiale della vela e ospiterà l’arrivo della più straordinaria regata intorno al mondo sarà accompagnato da uno spazio-eventi

“Un altro pezzo assoluto della nostra promozione nel mondo non solo in Liguria. 500 milioni di persone guarderanno a vario titolo questa regata che è la più importante del mondo in assoluto per gli appassionati ma anche la più spettacolare per i profani, che arriverà a Genova con una serie di manifestazioni accompagnandoci per oltre un anno e che toccherà grandi stati, grandi città in giro per il mondo e la accompagneremo con la promozione del territorio”. Lo ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi al Salone Nautico a margine dell’evento di presentazione delle numerose attività e iniziative previste a Genova, per il Gran Finale dell’Ocean Race, il giro del mondo a vela in equipaggio a tappe che l’anno prossimo si concluderà proprio nel capoluogo ligure.

Genova sarà capitale mondiale della vela e l’arrivo della più straordinaria regata intorno al mondo sarà accompagnato da uno spazio-eventi nel villaggio “Ocean Live Park” che sarà allestito nel nuovo Waterfront di Levante. Non solo: con l’inizio del 2023 Genova sarà protagonista nelle tappe di Alicante, Cape Town, Itajaí, Newport, Aarhus, The Hague con una “Business Lounge” in cui promuovere le proprie eccellenze a una platea internazionale che, nell’ultima edizione, ha superato i 2,5 milioni di visitatori.

“Credo -ha aggiunto Toti – che la Liguria oggi sia protagonista come poche altre regioni non d’Italia ma d’Europa sul mercato mondiale dalla logistica all’industria, dalla tecnologia al turismo”. Nella “Business Lounge” sarà allestita una camera immersiva sviluppata da ETT, azienda genovese del Gruppo SCAI che progetta e realizza a livello internazionale allestimenti multimediali per cultura, turismo ed eventi. Trasporterà i visitatori direttamente nelle aree iconiche di Genova e Liguria. All’ingresso del padiglione lo schermo con contenuti su Genova, Liguria e Italia, con un focus specifico sulle 77 bandiere blu della Regione Liguria. Poi una prima area dedicata alle bellezze delle Cinque Terre con una photo-opportunity per i visitatori che potranno sedersi su una panchina e condividere la foto sui social. Proseguendo nel percorso si arriverà a Genova, con una riproduzione della Lanterna e informazioni relative all’attività portuale e all’economia del territorio. Si giungerà quindi all’area delle Botteghe Storiche, promossa in collaborazione con la Camera di Commercio, in cui si troveranno gli oggetti tipici come, ad esempio, il mortaio del pesto e le ceramiche di Alassio. Poi un corridoio ricorderà i tipici caruggi e porterà all’area dedicata alla cultura. Infine l’area esterna che ricorderà le tipiche piazzette italiane in cui verranno organizzati sampling di prodotti tipici italiani come caffè, gelato e pesto genovese.

