Il nuovo programma in onda dal 6 marzo alle 21.15

La lotta ai cambiamenti climatici non è più rimandabile: tante volte sentiamo ripetere questa frase, ma il nuovo programma di Sky Nature, condotto da Francesca Michielin, dà consigli pratici per cominciare subito, nel nostro piccolo, a fare qualcosa per il pianeta, con interviste ad attiviste, scienziate, esperte che spiegano al pubblico le piccole azioni da intraprendere nel quotidiano. Non a caso il titolo è ‘Effetto Terra. Guida pratica per terrestri consapevoli’, una nuova produzione Sky Original realizzata da Tiwi che andrà in onda a partire dal 6 marzo su Sky Nature alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

Michielin: “Servono azioni concrete”

L’artista si è lanciata in questo nuovo progetto con entusiasmo, sentendo di poter contribuire concretamente: “Servono azioni concrete per il nostro pianeta, da compiere tutti i giorni, iniziando dai piccoli gesti quotidiani, dall’uso delle borracce anziché quello delle bottiglie di plastica, alla scelta dei marchi di vestiti che hanno un’etica verso l’ambiente, ai prodotti di beauty. Mi piacerebbe che passasse il messaggio che dobbiamo rispettare e amare il nostro pianeta, anche con i piccoli gesti. Non serve poi molto”.

“Siamo in una situazione complicata”

Nelle sei puntate si affrontano varie tematiche e i diversi aspetti dei cambiamenti climatici, partendo ad esempio dalla moda, la cui industria è una delle principali cause dell’inquinamento globale; basti pensare che questo settore emette più gas serra del totale di tutti i voli internazionali e del trasporto marittimo messi insieme. Nelle altre puntate si parlerà poi di fonti rinnovabili, settore dei cosmetici, inquinamento dell’aria, comportamenti a tavola e del problema della plastica. Senza demonizzare ma cercando sempre di trovare soluzioni, Michielin porta lo spettatore a capire cosa si possa fare nel quotidiano per migliorare la situazione. “Abbiamo le ore contate – sottolinea l’artista nel corso della presentazione – e ora è il momento di prevenire il problema”. Le puntate cominciano tutte mostrando il Climate Clock, il conto alla rovescia per il clima, presente a Roma come a New York, Berlino e Glasgow. Il tempo va avanti inesorabile, e Michielin sa di appartenere “a una generazione che si trova in una situazione complicata e deve cambiare il suo approccio, che non può più essere quello dei nostri genitori”.

Un programma trasverale in cui ognuno può riconoscersi

‘Effetto Terra’ non si rivolge ai giovani in particolare, ma “è molto trasversale, e ognuno può ritrovarsi. Chi lo guarda può avere subito un esempio pratico da seguire, ci sono tanti spunti di riflessione. Per me – racconta – è stato un onore essere scelta, ed è stata una delle esperienze più belle, è stato forte cambiare la mia visione delle cose durante ogni puntata, un dialogo su concetti necessari”.

Pisoni, director Sky Entertainment Channel: volevamo dare un’identità al canale

Soddisfatto Roberto Pisoni, director Sky Entertainment Channel: “Questo progetto è nato con la nascita del canale, volevamo dare un’identità al canale, coerente con quanto la stessa azienda sta facendo, puntando a diventare carbon neutral entro il 2030. È venuto abbastanza naturale pensare a Francesca Michielin: affrontiamo questi argomenti non con invettive, ma per fare una sorta di prontuario di quello che è possibile fare, perché è una questione che ci riguarda tutti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky (@skyitalia)

Senza invettive, senza demonizzazione, come sottolinea la cantautrice: “Ad esempio nella puntata dedicata alla plastica spieghiamo anche che è necessaria in determinati ambiti, come quello medico sanitario”. “Non sono la Greta Thunberg italiana – conclude Michielin – ma ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia ambientalista, certe cose si imparano da piccoli ed è molto importante anche l’istruzione. Con questo programma ho avuto l’opportunità di andare un po’ più in profondità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata