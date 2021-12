Le associazioni ambientaliste: "Ogni progetto va fermato"

“In questo preciso momento l’Italia è ago della bilancia in Unione europea per fare considerare il gas una fonte di energia sostenibile o no. Se venisse considerata tale nella tassonomia europea significherebbe nessuna speranza di rispettare l’accordo di Parigi”. Lo dicono i Fridays for future Italia facendo presente che “il governo ci vuole condannare a un mondo invivibile”.

“Attualmente la produzione di gas prevista e pianificata dai governi – osservano i Fridays – è il 71% in più di quanto sarebbe compatibile con la limitazione del riscaldamento globale entro 1,5 gradi. Perciò quello che serve è che ogni progetto o finanziamento di gas (come anche petrolio e carbone) deve essere immediatamente fermato”.

“Se per le persone al potere ‘ascoltare i giovani’ – proseguono – significa fare incontri e usare le nostre parole per fingere che importi loro qualcosa e poi continuare a non agire, anzi a alimentare questa crisi, diciamo chiaramente che non siamo disposti ad accettarlo e ci accorgiamo delle vostre parole vuote”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata