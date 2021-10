Così il Pontefice ricevendo in udienza i partecipanti all'Incontro Interparlamentare preparatorio per COP26

Appello di Papa Francesco sul clima, che oggi ha ricevuto in udienza i partecipanti all’Incontro Interparlamentare preparatorio per COP26, promosso dall’Italia in collaborazione con il Regno Unito. “Ognuno ha il proprio ruolo e quello dei parlamentari è particolarmente significativo, direi decisivo“, ha detto il Pontefice. “Auspico che il vostro impegnativo lavoro, in vista della COP26, e anche dopo di essa, venga illuminato da due importanti ‘fari’: il faro della responsabilità e il faro della solidarietà. Lo dobbiamo ai giovani, alle generazioni future che meritano tutto il nostro impegno per poter vivere e sperare”, ha aggiunto. “Occorrono leggi urgenti, sagge e giuste, che vincano gli stretti steccati di tanti ambienti politici e possano raggiungere al più presto un consenso adeguato e valersi di mezzi affidabili e trasparenti“.

