Il CONOU è il primo ente ambientale in Italia per la raccolta dell'olio usato

(LaPresse) Definito dalla legge rifiuto pericoloso, l’olio usato, se eliminato in modo scorretto o impiegato in modo improprio, può rivelarsi un potente inquinante. Il CONOU (Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati) è il primo ente ambientale nazionale dedicato alla raccolta dell’olio usato in Italia. Con risultati all’avanguardia in Europa. In 37 anni ha raccolto 6 milioni di tonnellate di olio lubrificante usato: 5,5 milioni delle quali avviate alla rigenerazione, mentre sono state prodotte 3,2 milioni di tonnellate di olio base. Numeri record confermati nel 2020. E come emerge dal rapporto di sostenibilità che sarà presentato il 30 settembre, grazie alla sua attività nel 2020 sono stati risparmiati 34 milioni di metri cubi d’acqua.

