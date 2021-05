Silenziosa ed ecologica: in navigazione non si sente alcun rumore di ingranaggi o odore di gas di scarico

(LaPresse) Uno scafo grigio e blu come le spiagge e il mare del Golfo di Policastro, ma anche come la transizione ibrida dei motori. Tutto all’insegna della sostenibilità ecologica e dell’inclusione. Elettra è la prima imbarcazione ibrida a energia solare in Italia adibita al trasporto passeggeri e, grazie alla realizzazione di una passerella studiata ad hoc, è abilitata anche al trasporto dei disabili. Luca Grosso e Francesca Galiano sono gli ideatori di questa iniziativa.

