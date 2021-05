I litorali premiati in Italia corrispondono al 10% di quelli che hanno ottenuto il riconoscimento a livello mondiale

Salgono a 201 le località rivierasche italiane che ottengono il riconoscimento di Bandiera Blu 2021 e 416 spiagge. Liguria e Campania sono le regioni più premiate, rispettivamente con 32 e 19 bandiere.

Per il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, “L’assegnazione della Bandiera Blu coincide quest’anno con la ripartenza della stagione, dopo lo stop della pandemia che ha messo in ginocchio anche l’intero sistema turistico del nostro territorio”. “Questa certificazione di qualità ambientale acquista oggi il valore di un simbolo per tutti gli operatori del comparto, ed uno stimolo a lavorare sempre di più per tutelare la risorsa mare”. “Per il quarto anno di seguito la nostra città può vantarsi di questo prezioso riconoscimento che qualifica le attività svolte dal nostro ente in merito all’ambiente, e nello specifico per la risorsa mare” rimarca invece l’assessore comunale all’Ambiente Valeria Paladino. “Dalla prossima settimana procederemo all’attuazione di tutti i protocolli e alle best practice previste” conclude l’assessore .Nella penisola sorrentina, il riconoscimento è stato assegnato anche ai Comuni di Massa Lubrense, Piano di Sorrento e Vico Equense.

Al terzo posto, dopo Liguria e Campania, c’è la Toscana che ne ottiene 17. Raggiunge i 17 riconoscimenti anche la Puglia, con tre nuovi ingressi e un’uscita. Le Marche salgono a 16, con un nuovo ingresso. Anche la Calabria va a quota 15 con due nuovi ingressi e un’uscita, mentre la Sardegna riconferma le sue 14 località (con un nuovo ingresso e un’uscita). L’Abruzzo sale a 13 con tre nuovi ingressi, il Lazio arriva a 11 con due nuovi Comuni. Rimangono invariate le 10 bandiere del Trentino Alto Adige, a 10 sale anche la Sicilia con due new entry. Sono riconfermate le 9 Bandiere del Veneto, così come le 7 località dell’Emilia Romagna. La Basilicata conferma le sue 5 località; si registrano due uscite in Piemonte che ottiene 2 Bandiere; il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 dell’anno precedente. Il Molise rimane con 1 Bandiera, anche la Lombardia conferma 1 Bandiera Blu.

Il totale delle spiagge italiane con bandiera blu corrisponde a circa al 10% delle spiagge premiate a livello mondiale.

