Le immagini a Pian di Sole (Verbania)

Colpo di coda dell’inverno in Piemonte, con le temperature che scendono anche in prossimità dello zero. A Pian di Sole, circa a mille metri sopra alla città di Verbania (Vb) nella notte una forte nevicata ha ricoperto di bianco boschi e abitazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata