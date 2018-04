Friuli Venezia Giulia: i risultati delle Politiche del 4 marzo

Ecco i risultati delle elezioni Politiche del 4 marzo in Friuli Venezia Giulia dove oggi si vota per le regionali. Lega, Forza Italia, M5S e Pd sono tutti attenti al risultato che uscirà dalle urne. Il voto locle potrebbe avere un peso importante nella vicenda delle trattative per il governo nazionale. In Friuli Venezia Giulia, il centrodestra si era collocato al di sopra della sua media nazionale (37%), il M5S ben al di sotto (32,68%) e il centrosinistra più quasi perfettamente nella media (22,85%). Per il Pd, addirittura, il Friuli Venezia Giulia rappresenta la regione che corrisponde perfettamente alla media nazionale (18,72%).

Affluenza: 75,12%

Partito Voti Percentuale

M5S 169.299 24,56



Forza Italia 73.598 10,67

Lega 177.809 25,80

Fratelli d'Italia 36.598 5,31

NcI-Udc 8.138 1,18

Tot Cdx 296.143 42,97

Pd 129.112 18,73

Civ. Lorenzin 2.929 0,42

+Europa 23.525 3,41

Insieme 3.437 0,49

Tot Csx 159.003 23,07

LeU 22.079 3,20

Casa Pound 8.775 1,27

Altri 33.749 4,93