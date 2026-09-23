Carceri, Saviano: "Da decreto Caivano fumo negli occhi, minorili peggiorati"

“Con il Decreto Caivano ho visto solo un peggioramento vero, soprattutto delle carceri, le carceri minorili sono satolle, non c’è stato affatto un recupero delle periferie: è stato davvero fumo negli occhi”. Lo ha detto Roberto Saviano parlando con la stampa, alla 22 edizione dell’annuale convention “Energies and Sustainability Confartigianato High School”, organizzata dalla Confederazione in collaborazione con i Consorzi energia Caem, CEnPI e Multienergia, una tre giorni che si chiude oggi a Domus de Maria (Cagliari).”C’era da mettere mano a una possibilità di affrontare il tema della criminalità legata a certi territori ma soprattutto legata anche alle intere generazioni di minori che sono costantemente adiacenti ai clan.Il decreto Caivano invece- prosegue lo scrittore – ha reso le carceri insostenibili, e, infatti bisognerà metterci mano. Non può andare avanti così”.