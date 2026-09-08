Gaza City, una donna disperata: "Non sappiamo cosa fare né dove possiamo andare"

I palestinesi a Gaza dispongono di uno spazio sempre più ristretto a causa dell’estensione della “Yellow Line”, una linea di demarcazione militare, stabilita durante il processo per raggiungere una tregua e definire dove le truppe israeliane devono ritirarsi o restare. “Non sappiamo cosa fare né dove possiamo andare. Non abbiamo una tenda e non abbiamo soldi. Da un momento all’altro potremmo essere costretti a lasciare lì tutte le nostre cose e tutto ciò che possediamo per fuggire con i nostri figli. Potremmo persino perdere metà dei nostri figli perché, a seconda di ciò che ci accadrà, potremmo non riuscire a portarli in salvo in tempo”, ha detto disperata Ola Eshtawi, residente nel quartiere ormai distrutto di Al-Tuffah, nella parte orientale di Gaza City.