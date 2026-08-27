Campi Flegrei, sit-in dei Comitati davanti al Consiglio Regionale: ” Vogliamo soluzioni”

In occasione del Consiglio monotematico sui Campi Flegrei fissato in Regione Campania tende da campeggio e uno striscione ‘Pozzuoli esiste ancora’ sono state allestite all’esterno della sede del Consiglio, a Napoli. “Siamo arrivati a più di 4.000 sfollati per quanto riguarda Pozzuoli dopo la scossa di terremoto del 31 luglio che si aggiungono agli sfollati di due anni fa. Al momento non si capisce quali possono essere le soluzioni abitative per le persone che hanno perso la casa. Ci sono una serie di promesse e di accordi che sono assolutamente insufficienti rispetto alle esigenze degli abitanti dei Campi Flegrei. Siamo stanchi di parlare dii leggi speciali e stati di emergenza, vogliamo soluzioni”. Lo hanno dichiarato Walter Iannuzzi e Salvatore Buonanno del Comitato Pozzuoli esiste ancora.