Iran, Araghchi: "No colloqui con Usa, solo messaggi tramite intermediari"

L’Iran al momento non sta conducendo negoziati con gli Stati Uniti e si limita a scambiare messaggi tramite intermediari. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, aggiungendo che i colloqui non potranno riprendere finché Washington non porrà rimedio a quelle che ha definito “violazioni” del memorandum di intesa fra i due Paesi. “Sono in corso negoziati con l’Oman sul quadro giuridico e sulla gestione dello Stretto di Hormuz, compresa la designazione delle rotte di navigazione attraverso il canale, e siamo molto vicini a raggiungere un accordo”, ha aggiunto Araghchi, precisando che la riapertura dello Stretto dipende “da altre condizioni”, tra cui “il risarcimento per le violazioni del memorandum d’intesa di Islamabad da parte degli Stati Uniti”.