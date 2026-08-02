Ceuta, proteste contro l'estrema destra dopo la crisi migratoria

Gli abitanti di Ceuta sono scesi in strada sabato sera per contestare una manifestazione organizzata da Núcleo Nacional, movimento politico spagnolo di estrema destra, nazionalista e razzista. In una piazza del centro, i residenti hanno scandito slogan contro il gruppo e contro la sua presenza nella città autonoma spagnola. La protesta arriva dopo la crisi alla frontiera con il Marocco, dove nei giorni scorsi tra 50mila e 60mila migranti hanno raggiunto il territorio provocando una grave emergenza umanitaria. Il governo spagnolo ha annunciato il rafforzamento della barriera marittima, mentre almeno 67 persone sono morte nel tentativo di attraversare il confine.