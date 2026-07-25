Regno Unito, esplosioni in un sito industriale nell'Essex: 100 vigili in azione

Il Regno Unito alle prese con delle enormi esplosioni e con il successivo incendio che hanno devastato un sito industriale nell’Essex. Numerose squadre dei vigili del fuoco hanno contribuito a domare l’incendio, mentre i residenti vicino alla fabbrica sono stati evacuati. Ancora da chiarire la cause dietro alle esplosioni, che hanno colpito almeno tre punti diversi del polo. Alte e dense colonne di fumo si sono levate sulla zona: a chi abita nelle vicinanze è stato raccomandato di tenere porte e finestre chiuse.